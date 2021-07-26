Выплаты россиянам в связи со стихийными бедствиями выросли в 2021 году в два раза

Количество заявленных убытков по страхованию имущества, связанных со стихийными бедствиями, за первое полугодие 2021 года выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании «Ингосстрах».

За это время клиенты компании заявили о 462 убытках, связанных с воздействием неблагоприятных природных явлений, их общая сумма составила 36,8 млн рублей. Сумма выплат составила 24 млн рублей, что в два раза превысило показатели первого полугодия 2020 года. Самым крупным возмещением стал убыток в 10,5 млн рублей: выплата была назначена после попадания молнии в крышу дома, в результате чего имущество полностью сгорело.

Более 39% заявленных случаев традиционно зафиксировано в регионах Приволжского федерального округа. Также среди регионов по количеству убытков, связанных с неблагоприятными природными явлениями, в число лидеров вошли Башкортостан (15%), Москва и Московская область (13%), Вологодская область (10%), Нижегородская область (9%).

Почти половина заявленных убытков связана со случаями повреждений от сильного ураганного ветра, затем следуют повреждения, полученные в результате наводнений, града, удара молнии и сильного ливня. По сумме выплат самые крупные связаны с возгораниями в результате удара молнии, с повреждениями от наводнений, сильного ураганного ветра и града.

В случае, если жители отдельных регионов ежегодно рискуют столкнуться с разрушающим воздействием стихии, убытки лучше заранее застраховать, заявил начальник отдела урегулирования убытков страхования индивидуальных программ компании «Ингосстрах» Николай Цветницкий.

«С начала этого года мы произвели в два раза больше выплат по ряду случаев, связанных с природными аномалиями. Аналитические данные стали ещё одним очевидным подтверждением необходимости страхования имущества от непредвиденных рисков для всех жителей нашей страны. Во многих регионах России в этом году наблюдались несвойственные данной местности стихийные явления, хотя Приволжский ФО всегда был более остальных подвержен различным проявлениям непогоды. «Ингосстрах» хотел бы еще раз напомнить, что всегда есть возможность заранее позаботиться о сохранности своего имущества, особенно, если приходится ежегодно сталкиваться с одной и той же проблемой – неблагоприятными природными явлениями», – отметил он.

