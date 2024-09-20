Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся с 23 сентября

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил сбор средств для пострадавших в результате трагедии в «Крокус Сити Холле». Как сообщили в «Крокус групп», выплаты начнутся с 23 сентября.

Всего было обработано 341 заявление, и пострадавшие распределены по 12 категориям в зависимости от тяжести ущерба. Все собранные средства распределены между гражданами, предоставившими необходимые документы.

В Москве в трехзвездочной гостинице прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

Теракт произошел 22 марта, когда вооруженные нападавшие открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Погибли 145 человек.

В ходе следствия были арестованы 12 подозреваемых, включая участников нападения и их пособников, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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