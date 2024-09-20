Выплаты пострадавшим в «Крокус Сити Холле» начнутся с 23 сентября

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил сбор средств для пострадавших в результате трагедии в «Крокус Сити Холле». Как сообщили в «Крокус групп», выплаты начнутся с 23 сентября.

Всего было обработано 341 заявление, и пострадавшие распределены по 12 категориям в зависимости от тяжести ущерба. Все собранные средства распределены между гражданами, предоставившими необходимые документы.