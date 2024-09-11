В Москве в трехзвездочной гостинице прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»

Обыски прошли в трехзвездочном отеле в Москве по делу о теракте в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, в первые сутки после теракта правоохранители провели не менее 11 обысков для поиска материалов, имеющих отношение к уголовному разбирательству. Следственные действия проводились в квартирах и хостелах.

Кроме того, днем 23 марта обыски прошли в гостинице в Басманном районе столицы. Здание находится в шаговой доступности от станции метро Бауманская и в 15 минутах езды от центра города. Проживание в гостинице стоит до 11 тысяч рублей за одну ночь.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в результате ЧП погибли 145 человек. По уголовному делу о трагедии проходит 20 обвиняемых. В августе стало известно, что в деле появились пять новых фигурантов, пишет Ura.ru.

