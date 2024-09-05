Выплаты по программам «Земский учитель» и «Земский доктор» сохранят на Дальнем Востоке
Повышенные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» на Дальнем Востоке будут сохранены. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума.
Он напомнил, что в рамках программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были вдвое увеличены единовременные выплаты для врачей и педагогов, которые переезжают работать в поселки и села Дальнего Востока, до двух миллионов рублей. Для медицинских работников средняя выплата до миллиона, указал Путин.
«Мы уже договорились продлить эти программы до 2030 года и при этом сохранить повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат», - сказал президент.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 6,7 тысячи медиков пришли работать в систему здравоохранения в 2023 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По его словам, обеспечение кадрами системы здравоохранения – одна острейших проблем системы здравоохранения не только в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru