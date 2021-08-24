Песков заявил, что Путин остаётся лидером «Единой России»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «действительно поддерживает» и «долго остается лидером» партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.
По его словам, российский лидер относится к организации, как к партии власти, далёкой от популизма и на протяжении многих инициирующей важные процессы в вопросах улучшения социально-экономических показателей и развития страны.
«Это партия власти, которая... не уходит от ответственности за всё происходящее, которая не боится брать на себя эти ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы. Вот так именно относится к этой партии президент», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» сможет сохранить свои позиции, чтобы иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны, сообщает RT.
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