Песков заявил, что Путин остаётся лидером «Единой России»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «действительно поддерживает» и «долго остается лидером» партии «Единая Россия», сообщает РИА Новости.

По его словам, российский лидер относится к организации, как к партии власти, далёкой от популизма и на протяжении многих инициирующей важные процессы в вопросах улучшения социально-экономических показателей и развития страны.

«Это партия власти, которая... не уходит от ответственности за всё происходящее, которая не боится брать на себя эти ответственность с тем, чтобы решать насущные проблемы. Вот так именно относится к этой партии президент», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» сможет сохранить свои позиции, чтобы иметь возможность на законодательном уровне принимать необходимые решения в интересах страны, сообщает RT.

