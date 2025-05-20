Выплаты для участников СВО за поездки в такси ввели в Подмосковье
Для участников спецоперации России на Украине в Московской области ввели компенсации за пользование услугами такси, которые вступят в действие с 1 июля. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».
Как отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, получить компенсацию смогут те участники СВО, которые полностью утратили зрение, передвигаются с помощью протеза или на кресле-коляске. Также получать выплаты смогут дети участников СВО, имеющие инвалидность.
Размер компенсации, которая будет выплачиваться один раз в год, составит 24 тысячи рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Госдуме рассмотрят проект закона, согласно которому предлагается исключить требование, в рамках которого при определении размера ежемесячных денежных выплат учитывается погибший участник спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru