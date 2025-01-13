Выплату ухаживающим за детьми-инвалидами начнут индексировать с 1 февраля
Ежегодная индексация выплат для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1-й группы, стартует в России с 1 февраля. Об этом сайту aif.ru рассказала предприниматель, экономист и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова.
Она напомнила, что выплата в размере 10 тысяч рублей была введена в 2019 году, и никогда не повышалась. Теперь же, согласно документам Минтруда, её увеличат на размер инфляции.
Эксперт указала, что с 1 января 2025 года на данное пособие могут претендовать не только родственники, но и те, кто не является родителем или опекуном ребёнка-инвалида. Ранее им выплачивали лишь 1,2 тысячи рублей.
«А с 1 января прошлого года начал действовать указ... согласно которому родители или опекуны... работающие в удаленном формате, сохранили право на эту выплату вне зависимости от того, что у них есть другой доход», - добавила Петрова.
Ранее в правительстве РФ заявили, что 17 регионам России будут направлены дополнительные средства на комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых граждан и инвалидов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru