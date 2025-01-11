Депутат Бессараб рассказала о возможной доиндексации пенсий
Правительство может дополнительно увеличить размер страховой пенсии в России. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб телеканалу «Москва 24».
С 1 января в стране уже проиндексировали страховые пенсии на 7,3%.
«Если (а все показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство... наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти», — подчеркнула Бессараб.
По словам парламентария, соответствующее решение необходимо принять до 1 февраля.
Также Бессараб напомнила, что с февраля в РФ вырастет вдвое фиксированная выплата к пенсии для россиян, достигших 80 лет, и инвалидов первой группы. Размер пособия составит 17 457,46 рубля.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил о четырех грядущих индексациях пенсий. Так, с 1 февраля и с 1 апреля 2026 года выплаты вырастут на 4,5% и 5,5%, с февраля и апреля 2027-го — на 4% и 4,1%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru