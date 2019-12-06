Выпивший «Крота» московский ученый умер
Известный российский ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов, который ранее выпил средство для прочистки труб «Крот», скончался в больнице.
О смерти ученого говорится на сайте Механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова. Уточняется, что 92-летний математик умер еще 3 декабря, однако сообщили об этом только сейчас.
Мужчина был госпитализирован в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского еще в ноябре. У него зафиксировали ожог пищевода и желудка.
Прощание с ученым пройдет 10 декабря на Хованском кладбище, его тело будет кремировано.
Отметим, что ранее продюсер Бари Алибасов грозился засудить производителя «Крота», уверяя, что перепутал бутылку со средством с популярным газированным напитком, отпил из нее и был госпитализирован.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Телеграм: «Сила Сибири», склоки в НАТО и капут нового Скрипаля
- Убийство главы ингушского центра «Э» объявлено раскрытым
- Автор законопроекта о русском софте опроверг исчезновение гаджетов с рынка
- Трампа сочли неспособным уладить визовый скандал с Россией
- Порошенко проинструктировал Зеленского перед встречей с Путиным