Выпивший «Крота» московский ученый умер

6 декабря 201917:01

Известный российский ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов, который ранее выпил средство для прочистки труб «Крот», скончался в больнице.

О смерти ученого говорится на сайте Механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова. Уточняется, что 92-летний математик умер еще 3 декабря, однако сообщили об этом только сейчас.

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Мужчина был госпитализирован в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского еще в ноябре. У него зафиксировали ожог пищевода и желудка.

Прощание с ученым пройдет 10 декабря на Хованском кладбище, его тело будет кремировано.

Отметим, что ранее продюсер Бари Алибасов грозился засудить производителя «Крота», уверяя, что перепутал бутылку со средством с популярным газированным напитком, отпил из нее и был госпитализирован.

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ФОТО: Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова
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