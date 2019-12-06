Выпивший «Крота» московский ученый умер

Мужчина был госпитализирован в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского еще в ноябре. У него зафиксировали ожог пищевода и желудка.

Прощание с ученым пройдет 10 декабря на Хованском кладбище, его тело будет кремировано.

Отметим, что ранее продюсер Бари Алибасов грозился засудить производителя «Крота», уверяя, что перепутал бутылку со средством с популярным газированным напитком, отпил из нее и был госпитализирован.

