Выписан первый штраф за курение на балконе
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого оштрафовали за курение на балконе, приведшее к пожару, сообщает «Интерфакс». Об этом изданию сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по региону Олег Дегтярев.
По его словам, курение стало причиной возгорания. В отношении мужчины составлен административный протокол. За нарушение он заплатит четыре тысячи рублей, отмечает телеканал «360».
Пожар случился 3 октября на балконе многоэтажного дома в городе Изобильном, напоминает Ura.ru. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее НСН писала, что с 1 октября в силу вступили новые правила пожарной безопасности, вызвавшие громкое обсуждение в прессе. Правила подразумевают запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров. МЧС внесло ясность в спорные правила. Курить на балконах по-прежнему можно, но так, чтобы брошенный окурок не стал причиной пожара. Если вредная привычка всё-таки приведёт к трагическим последствиям, штраф за нарушение составит не более пяти тысяч рублей.
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