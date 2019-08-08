Вынужденная «удалёнка». ОНФ хочет разрешить иногда работать из дома

Общероссийский народный фронт предлагает штатным работникам разрешить иногда выполнять свои трудовые функции удалённо, не приходя на рабочее место. Инициатива направлена Министерству труда и социальной защиты. Как сообщают «Известия», ОНФ хочет скорректировать 16 главу Трудового кодекса - «Режим рабочего времени», введя понятие «временная удаленная работа».

Такой режим предлагается установить в виде письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и так далее.