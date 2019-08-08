Вынужденная «удалёнка». ОНФ хочет разрешить иногда работать из дома
Общероссийский народный фронт предлагает штатным работникам разрешить иногда выполнять свои трудовые функции удалённо, не приходя на рабочее место. Инициатива направлена Министерству труда и социальной защиты. Как сообщают «Известия», ОНФ хочет скорректировать 16 главу Трудового кодекса - «Режим рабочего времени», введя понятие «временная удаленная работа».
Такой режим предлагается установить в виде письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и так далее.
В пресс-службе Минтруда подтвердили, что послание с инициативой от ОНФ получили, документ будет рассмотрен в установленный срок.
Как отмечает RT, до этого эксперты Всероссийского НИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, как граждане РФ относятся к удалённой работе и возможности открыть своё дело. Оказалось, что решимость трудиться удалённо снижается с возрастом. Среди группы опрошенных от 18 до 28 лет на это готовы 41%, в возрасте же от 50 до 59 лет — только 27%.
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