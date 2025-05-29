В Москве в июне пройдет Международный фестиваль балета Бенуа де ла Данс
Международный фестиваль балета Бенуа де ла Данс пройдет 17-18 июня на Исторической сцене Большого театра России, сообщили организаторы смотра на пресс-конференции.
В этом году в знак глубокого уважения к памяти выдающегося хореографа Юрия Григоровича фестиваль начнется и закончится посвящением Мастеру.
В первый день зрителей ждет благотворительный гала-концерт номинантов приза «Бенуа де ла Данс» 2025, а также Церемония награждения победителей, которую проведут - солистка Большого театра, киноактриса Анастасия Меськова и тележурналист и телеведущий Вадим Верник.
А в заключительный день пройдет гала-концерт «Звезды Бенуа де ла Данс — лауреаты разных лет, в том числе, Светлана Захарова, Фарух Рузиматов, Люсия Лакарра, Мэтью Голдинг, Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова, Михаил Лобухин, Дмитрий Смилевски, Елизавета Кокорева, Оксана Скорик и Никита Корнеев и другие.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России балерине Анастасии Сташкевич, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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