В Москве в июне пройдет Международный фестиваль балета Бенуа де ла Данс

В первый день зрителей ждет благотворительный гала-концерт номинантов приза «Бенуа де ла Данс» 2025, а также Церемония награждения победителей, которую проведут - солистка Большого театра, киноактриса Анастасия Меськова и тележурналист и телеведущий Вадим Верник.

А в заключительный день пройдет гала-концерт «Звезды Бенуа де ла Данс — лауреаты разных лет, в том числе, Светлана Захарова, Фарух Рузиматов, Люсия Лакарра, Мэтью Голдинг, Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова, Михаил Лобухин, Дмитрий Смилевски, Елизавета Кокорева, Оксана Скорик и Никита Корнеев и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России балерине Анастасии Сташкевич, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



