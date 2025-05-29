Белый дом: Израиль согласился на 60-дневное перемирие

Израиль согласился на двухмесячное перемирие в секторе Газа, сообщили в Белом доме.

Ранее телеканал Al Arabiya писал, что стороны конфликта уведомили о своем согласии на перемирие спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, который до этого направил участникам конфликта новое предложение о прекращении огня.

СМИ: ХАМАС согласилось на условия США по постоянному перемирию в Газе

Представители ХАМАС подтвердили, что получили документ через посредников. В свою очередь, израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники утверждала, что Тель-Авив принял предложенный план.

Однако в движении ХАМАС выражали недовольство его содержанием, заявляя, что в документе отсутствуют гарантии полного прекращения войны и вывода израильских сил с территории анклава, передает «Радиоточка НСН».

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