Белый дом: Израиль согласился на 60-дневное перемирие

Представители ХАМАС подтвердили, что получили документ через посредников. В свою очередь, израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники утверждала, что Тель-Авив принял предложенный план.

Однако в движении ХАМАС выражали недовольство его содержанием, заявляя, что в документе отсутствуют гарантии полного прекращения войны и вывода израильских сил с территории анклава, передает «Радиоточка НСН».

