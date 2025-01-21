Вынесен приговор по делу о хищении древесины в Подмосковье на 50 млн рублей

Городской суд Красногорска вынес вердикт по делу о преступном сообществе с участием чиновников о хищении древесины в Московской области на сумму свыше 50 миллионов рублей. Бывший заместитель председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Александр Прокопченко приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в преступное сообщество входили семеро ответственных сотрудников комитета лесного хозяйства Подмосковья. Вторым организатором, по данным следствия, была экс-гендиректор государственного казенного учреждения «Мособллес» Наталья Нефедьева.