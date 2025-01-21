Вынесен приговор по делу о хищении древесины в Подмосковье на 50 млн рублей

Городской суд Красногорска вынес вердикт по делу о преступном сообществе с участием чиновников о хищении древесины в Московской области на сумму свыше 50 миллионов рублей. Бывший заместитель председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Александр Прокопченко приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщили в региональной прокуратуре.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в преступное сообщество входили семеро ответственных сотрудников комитета лесного хозяйства Подмосковья. Вторым организатором, по данным следствия, была экс-гендиректор государственного казенного учреждения «Мособллес» Наталья Нефедьева.

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Неправомерная рубка деревьев производилась на основании поддельных документов и путем обмана, а также передачи взяток должностным лицам филиалов «Центрлесхоза» и «Мособллеса». Преступная деятельность продолжалась с 2016 по 2021 год. Она маскировалась под санитарно-оздоровительные рубки и утилизацию отходов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в результате, по данным следствия, были вырублены гектары полноценного леса. Полученную древесину злоумышленники в дальнейшем реализовывали разным фабрикам. Прокопченко также оштрафован на 8 миллионов рублей. Его подельница по преступному бизнесу Нефедьева получила 9 лет колонии и штраф в 6 миллионов рублей. Другие соучастники приговорены к срокам от 5 до 8 лет со штрафами на совокупную сумму более 27 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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