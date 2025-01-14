Вынесен первый приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения

В Дагестане водителя приговорили к штрафу за угрозу для других автомобилистов, сообщает в Telegram Госавтоинспекции региона.

Суд выписал ему штраф в 180 тыс. рублей. Инцидент произошел 31 декабря 2023 года. 18-летний житель Каспийска на Porsche Cayenne выехал на полосу встречного движения, что создало угрозу для других участников дорожного движения.

Ранее Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

