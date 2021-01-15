Цискаридзе сравнил себя с Дзюбой на фоне интимного скандала
Николай Цискаридзе оказался в центре секс-скандала. В Сеть просочились снимки, на которых якобы обнаженный артист проводит время в компании молодого мужчины. Утверждалось, что на фото отчетливо было видно лицо Цискаридзе.
Сам артист долгое время не комментировал гуляющие по сети и СМИ слухи. Однако на днях все же решился дать интервью шоу «Соловьев LIVE». Цискаридзе рассказал, что еще летом его Instagram подвергся хакерской атаке, а личный номер был предан огласке.
«Они якобы мне вскрыли телефоны, нашли какие-то неприличные фотографии. Видимо, после Дзюбы настолько все сильно уверовали, что они могут что-то найти. У меня нет ни видео, ни фотографий подобных! Поэтому они каждый раз мое лицо монтируют к каким-то гадостям. Но эти заказчики и исполнители забывают одно, что я — артист балета и у меня очень специфические ноги — узнаваемые, у меня очень специфическое тело — узнаваемое! Сразу все понятно», — прокомментировал слухи Николай Цискаридзе.
Артист также предполагает, что авторами скандала могут быть люди, связанные с Большим театром, откуда, но был вынужден уйти из-за конфликтов с дирекцией.
Напомним, осенью 2020 года футболист Артём Дзюба оказался в центре интимного скандала. В сеть попало видео, где нападающий «Зенита» не двусмысленно общается с кем-то через камеру телефона. Интимное видео Дзюбы обсуждалось на протяжении нескольких месяцев, из-за него футболисту вовремя не пришло приглашение в сборную России по футболу. Скандал был настолько громким, что и президенту России пришлось дать свою оценку ситуации. Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции попросили прокомментировать появившееся в сети видео. Путин ответил, что сам ролик не смотрел, и по его мнению, личная жизнь человека не должна влиять на его профессиональную деятельность. Однако, произошедшее должно стать хорошим уроком для Артема Дзюбы, заключил президент.
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