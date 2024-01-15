Выигравший миллиард рублей в лотерее обратился за выигрышем

Уточняется, что мужчина сейчас заканчивает процесс оформления «формальностей» в Москве. В «Столото» добавили, что за «миллионными» выигрышами также уже обратились четверть победителей.

Ранее врач-психиатр Лев Пережогин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил россиян о зависимости от лотереи.

