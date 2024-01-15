Выигравший миллиард рублей в лотерее обратился за выигрышем
15 января 202412:41
Выигравший миллиард рублей в новогоднем розыгрыше тиража «Русского лото» житель Тюмени уже обратился за выигрышем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото».
Уточняется, что мужчина сейчас заканчивает процесс оформления «формальностей» в Москве. В «Столото» добавили, что за «миллионными» выигрышами также уже обратились четверть победителей.
Ранее врач-психиатр Лев Пережогин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил россиян о зависимости от лотереи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru