Минфин намерен увеличить отчисления в бюджет от лотерей
Министерство финансов России собирается поэтапно увеличить целевые отчисления в бюджет от лотерей, следует из проекта федерального закона, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
На данный момент размер отчислений для операторов лотерей составляет 10% от разницы между суммой доходов и объемом призового фонда. Инициатива предполагает, что выплата будет составлять 5% от всей выручки за отчетный квартал с 1 января 2025 года. Это позволит увеличить поступления в бюджет с 3,2 миллиарда рублей в год до 4,8 миллиарда рублей.
Дополнительные денежные средства планируют направить на финансирование мероприятий по развитию физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки резерва.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить отчисления в бюджет государства от лотерей на спорт, передает «Радиоточка НСН».
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