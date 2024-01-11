Минфин намерен увеличить отчисления в бюджет от лотерей

На данный момент размер отчислений для операторов лотерей составляет 10% от разницы между суммой доходов и объемом призового фонда. Инициатива предполагает, что выплата будет составлять 5% от всей выручки за отчетный квартал с 1 января 2025 года. Это позволит увеличить поступления в бюджет с 3,2 миллиарда рублей в год до 4,8 миллиарда рублей.

Дополнительные денежные средства планируют направить на финансирование мероприятий по развитию физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки резерва.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить отчисления в бюджет государства от лотерей на спорт, передает «Радиоточка НСН».



