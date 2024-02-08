В Торжке девушка похитила 800 безвыигрышных лотерейных билетов

По данным полиции, инцидент произошёл в Торжке. Устроившуюся на работу в ларёк 19-летнюю девушку впечатлил выигрыш одного из покупателей в моментальной лотерее, и она тоже решила испытать удачу. В течение нескольких дней продавец присваивала билеты, однако надежды на крупный выигрыш не оправдались.

Пропажа вскрылась в ходе инвентаризации. Ущерб составил 165 тысяч рублей. В отношении девушки возбудили уголовное дело, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Пятигорске 38-летний мужчина украл 1600 лотерейных билетов, однако они оказались безвыигрышными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

