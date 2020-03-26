«Выходные не для тусовок». Губернатор Подмосковья призвал остаться дома

Руководитель Московской области Андрей Воробьев обратился с призывом к гражданам оставаться дома в период нерабочей недели, объявленной президентом РФ в связи с пандемией коронавируса.

Губернатор, в частности, попросил отказаться от весенних вылазок на природу, шашлыков, походов в гости. Выбираться на улицу он предложил исключительно в семейном кругу, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Воробьев отметил, что в регионе подтвержден 41 случай инфицирования COVID-19, семь пациентов выздоровели. В области, как и в Москве, закрываются на время заведения общественного питания, места развлечений, все магазины, кроме продуктовых и аптек.

«Эти выходные не для тусовок — как говорит молодежь. Ситуация такова, что сегодня наша забота должна проявляться на расстоянии», - резюмировал губернатор.

