«Выходные не для тусовок». Губернатор Подмосковья призвал остаться дома
Руководитель Московской области Андрей Воробьев обратился с призывом к гражданам оставаться дома в период нерабочей недели, объявленной президентом РФ в связи с пандемией коронавируса.
Губернатор, в частности, попросил отказаться от весенних вылазок на природу, шашлыков, походов в гости. Выбираться на улицу он предложил исключительно в семейном кругу, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Воробьев отметил, что в регионе подтвержден 41 случай инфицирования COVID-19, семь пациентов выздоровели. В области, как и в Москве, закрываются на время заведения общественного питания, места развлечений, все магазины, кроме продуктовых и аптек.
«Эти выходные не для тусовок — как говорит молодежь. Ситуация такова, что сегодня наша забота должна проявляться на расстоянии», - резюмировал губернатор.
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