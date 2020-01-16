Выход игры Cyberpunk 2077 перенесен на сентябрь 2020 года
Релиз игры Cyberpunk 2077 польской студии CD Projekt RED перенесен 17 сентября 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечает агентство, такое решение было принято в связи с необходимостью доработки игры. При этом, по словам разработчиков, в целом работа над приложением закончена.
Ранее ожидалось, что игра выйдет 16 апреля текущего года. Анонс о разработке игры польская студия выпустила летом 2012 года.
По информации агентства, игра Cyberpunk 2077 является одной и наиболее ожидаемых на рынке. Она является продолжением настольной игры "Киберпанк 2020", сюжет которой разворачивается в недалеком будущем в вымышленной городе Найт-сити, контроль над которым осуществляется несколькими бандитскими группировками.
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