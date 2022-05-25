Парки «Россия – моя история» запускают онлайн-викторину про Петра I

В рамках тематического года - празднования юбилея Петра Первого в России будут организованы несколько сотен больших и малых проектов (выставок, специальных экскурсионных программ, встреч, квизов, форумов и фестивалей), в том числе, официальный визуальный брендинг празднования.

Исторические парки «Россия – Моя история» станут центральными площадками и представят целый ряд тематических проектов, одним из которых станет викторина, созданная совместно с Центром просветительских инициатив, при участии федеральных экспертов конкурса «Учитель года».

Член Общественной палаты РФ, директор московского исторического парка «Россия – Моя история» Иван Есин рассказал, что викторина не только привлечет внимание молодого поколения к личности Петра Первого, но и поможет в поиске собственных целей.

«Цель викторины – привлечь внимание к личности Петра Первого и показать школьникам и студентам в молодом императоре себя, стоящих перед выбором жизненного пути, определения своих целей, поиске вдохновения, выборе профессии. Викторина создана в партнерстве с известным всероссийским конкурсом для педагогов и выстроена через кросс погружение в различные явления культуры и просвещения: кино, театр, музыка, история, искусство», - отметил он.

Викторина доступна для прохождения на официальном сайте Года торжеств. Среди всех участников, прошедших викторину, будут разыграны ценные призы, итоги будут подведены 30 сентября 2022 года.

Напомним, 25 октября 2018 года Президент России В.В. Путин подписал указ о проведении в 2022 году торжественных мероприятий в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора – Петра I.

