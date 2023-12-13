Россияне стали втрое активнее пользоваться нейросетями

В России в 2023 году резко вырос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ увеличился в три раза, а аудитория - в 3,5 раза. Об этом говорится в исследовании Yota на основе больших данных.

Аналитики изучили доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать иллюстрации, тексты или музыку. Самым популярным оказался проект «Шедеврум», на втором месте – Kandinsky. За полгода с момента старта (апрель 2023 года) в первой нейросети пользователи потратили вдвое больше гигабайт, чем во второй, которая также позволяет создавать визуальный контент. Kandinsky с января выросла в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика.

В тройку самых востребованных также входит сервис Mubert, генерирующий музыку. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети уменьшилось на 63%. В топ-5 попали еще два генератора аудиотреков: Aiva и Soundraw.

Посещаемость сервисов по работе с ИИ за первые десять месяцев этого года взлетела в 3,5 раза. Больше всего ими пользуются люди в возрасте 36-45 лет (32% аудитории) и 26-35 лет (31%). Много таких также среди абонентов в возрастной категории 46-55 лет (18%).

Стремительнее всего среди пользователей ИИ увеличивается аудитория зумеров (14-21 года): в этом году число таких пользователей выросло в 11 раз. Они тратят на нейросети больше всего трафика в среднем на абонента.

Выяснилось также, что мужчины чаще женщин пользуются возможностями ИИ (59% против 41%). В среднем россияне тратят около часа в месяц на работу с ИИ-сайтами.

Согласно исследованию, больше всего времени уделяют нейросетям жители Сочи (116 мин. в месяц). В пятерку лидеров вошли также Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.

