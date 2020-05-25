Выезжающих за рубеж россиян предупредили о карантине за свой счёт
Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова назвала чрезвычайно нежелательным выезд граждан в другие страны. Она предупредил, что по возвращении на родину таким россиянам предстоит в обязательном порядке провести две недели на карантине, причем за свой счет.
На брифинге в правительстве Попова обратила внимание на то, что сегодня каждый день по всем миру фиксируется порядка 100 тысяч новых инфицированных коронавирусом. Причём, речь идёт только о выявленных случаях, а сколько остаются в тени вообще не понятно. Такая ситуация требует сохранение определённых мер, в том числе для тех, кто решится отправиться за границу, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru