Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России

Это произошло на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам президента, иностранцы должны соблюдать местные законы и знать язык, в стране должен соблюдаться этнокультурный баланс.

Как отметил Путин, все, что сейчас происходит в миграционной сфере, прежде всего, связано с нехваткой рабочей силы. Поэтому тех людей, которые приезжают на работу в РФ, необходимо готовить. Они также должны знать «традиции, законы, уважать эти законы».

Ранее патриарх Кирилл заявил об изменении облика российских городов из-за мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

