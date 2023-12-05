Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в России
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию с мигрантами в стране, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. По словам президента, иностранцы должны соблюдать местные законы и знать язык, в стране должен соблюдаться этнокультурный баланс.
Как отметил Путин, все, что сейчас происходит в миграционной сфере, прежде всего, связано с нехваткой рабочей силы. Поэтому тех людей, которые приезжают на работу в РФ, необходимо готовить. Они также должны знать «традиции, законы, уважать эти законы».
Ранее патриарх Кирилл заявил об изменении облика российских городов из-за мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru