Депутат МГД Шарапова: ДЭГ – наиболее удобный способ участия в выборах
Онлайн-голосование стало быстрым и удобным способом принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом заявила журналистам депутат Московской городской думы Ольга Шарапова.
«Очень удобно, очень быстро, и не надо никуда ходить и время не тратить. Ты взял телефон и проголосовал», – поделилась парламентарий.
Как отметила Шарапова, она сама проголосовала электронным способом. Также депутат призвала москвичей сделать свой выбор: Шарапова указала, что горожане голосуют за будущее столицы и ее развитие.
«Мы хотим, чтобы город был красивым? Значит, нужно прийти и проявить гражданскую свою позицию», – заключила депутат.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Даниил Медведев вышел в финал US Open
- Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ
- Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели
- Маск: Конфликт на Украине показал недостаточность военного производства в США
- Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на краснолиманском направлении
- В МИД заявили о дедолларизации расчетов между Россией и Китаем
- Немецкий эксперт Рихтер назвал тревожным знаком жалобы Зеленского на уклонистов
- Власти Марокко сообщили о 296 погибших из-за землетрясения
- Forbes: Датские военные взяли в музеях танки Leopard для обучения ВСУ
- Небензя заявил о схожести провокации в Константиновке с Бучей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru