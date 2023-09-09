Депутат МГД Шарапова: ДЭГ – наиболее удобный способ участия в выборах

Онлайн-голосование стало быстрым и удобным способом принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом заявила журналистам депутат Московской городской думы Ольга Шарапова.

«Очень удобно, очень быстро, и не надо никуда ходить и время не тратить. Ты взял телефон и проголосовал», – поделилась парламентарий.

Как отметила Шарапова, она сама проголосовала электронным способом. Также депутат призвала москвичей сделать свой выбор: Шарапова указала, что горожане голосуют за будущее столицы и ее развитие.

«Мы хотим, чтобы город был красивым? Значит, нужно прийти и проявить гражданскую свою позицию», – заключила депутат.

