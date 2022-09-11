Выборы муниципальных депутатов в Москве проходят без нарушений

Нарушений на выборах муниципальных депутатов на избирательных участках и через систему онлайн-голосования в столице не выявлено, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

Явка на выборах в Москве превысила 32 процента на 17:00

С начала муниципальных выборов в столице не выявлено фактов двойного голосования и других существенных нарушений.

«С начала выборов фактов двойного голосования и других существенных нарушений на участках штабом выявлено не было. Жалобы о возможных нарушениях избирательного законодательства сразу же проверяются. На данный момент ни одна из них не подтвердилась», - отмечено в сообщении официального Telegram-канала Общественного штаба.

Избирательные участки работают до 20:00 11 сентября.

На участках работает корпус наблюдателей Общественного штаба, который в 2022 году состоит из 10,6 тыс. человек, прошедших обучение и готовых к выполнению своих обязанностей.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве проходит с 9 по 11 сентября 2022 года. Муниципальные выборы проходят в 125 из 146 муниципальных образований столицы. По данным Общественного штаба, системы работают штатно, а жители города принимают активное участие в голосовании.



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ФОТО: РИА Новости//Ростислав Нетисов
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