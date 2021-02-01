Выборы мэра Якутска пройдут досрочно 28 марта

Досрочные выборы мэра Якутска назначены на 28 марта. Об этом пишет РБК со ссылкой на Городскую думу.

Отмечается, что за проведение выборов 28 марта проголосовали 18 депутатов, против – семь депутатов.

Ранее бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочной отставке 11 января. Позже стало известно, что ей предстоит пройти несколько операций для лечения онкологического заболевания.