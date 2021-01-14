Депутаты Якутска приняли отставку мэра Авксентьевой
Депутаты Якутской городской думы на внеочередной сессии приняли отставку мэра Сарданы Авксентьевой, сообщается на сайте мэрии города.
За принятие отставки проголосовали 17 депутатов, против – шесть депутатов. Врио мэра назначен Евгений Григорьев.
Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий 11 января. Свое решение она объяснила проблемами со здоровьем и призвала депутатов поддержать кандидатуру Григорьева.
Сардана Авксентьева стала первой мэром-женщиной Якутска, когда на выборах в 2018 году обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова. В ноябре 2020 года она сообщила о намерении продать здание мэрии для пополнения бюджета города и подчеркнула, что «чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города».
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