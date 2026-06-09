Западные нейросети нельзя использовать при работе на объектах критической инфраструктуры, так как это может привести к утечкам данных, при этом российские аналоги пока не выполняют все необходимые функции, заявила НСН председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.

Операторы связи (в частности, «Билайн» и Т2) предложили легализовать доступ к зарубежным сервисам и нейросетям без использования сторонних VPN, встроив функцию обхода ограничений непосредственно в свои тарифные планы, передает РБК. Отмечается, что эта тема обсуждалась на ПМЭФ. Касперская отметила, что западные ИИ-модели несут в себе серьезные риски.