Выбора нет: Касперская сравнила иностранные и отечественные нейросети
Наталья Касперская заявила НСН, что российские генеративные ИИ-модели не применяются для разработки программного обеспечения.
Западные нейросети нельзя использовать при работе на объектах критической инфраструктуры, так как это может привести к утечкам данных, при этом российские аналоги пока не выполняют все необходимые функции, заявила НСН председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт", президент ГК InfoWatch Наталья Касперская.
Операторы связи (в частности, «Билайн» и Т2) предложили легализовать доступ к зарубежным сервисам и нейросетям без использования сторонних VPN, встроив функцию обхода ограничений непосредственно в свои тарифные планы, передает РБК. Отмечается, что эта тема обсуждалась на ПМЭФ. Касперская отметила, что западные ИИ-модели несут в себе серьезные риски.
«Если мы говорим про объекты критической инфраструктуры, доступ к иностранным ресурсам, включая нейросети, в принципе должен быть ограничен. Западные модели – это утечка информации. Если же мы говорим о каких-то бытовых применениях или про коммерческое применение, то допустимо использование моделей. Оно допустимо в ограниченных применениях, например, для тестирования чего-то, для отработки сценариев по разработке. У нас с точки зрения моделей далеко не все возможности покрываются. По сути, генеративных моделей у нас полторы штуки, строго говоря, одна – ГигаЧат. У него далеко не все возможности есть. Например, он практически не применяется для разработки программного обеспечения. Значит, разработка ПО сразу выводит нас на иностранные модели», - рассказала она.
Эксперты AppSec Solutions выявили 48,8 тысячи уязвимостей в популярных мобильных программах разработчиков из России по итогам 2025 года. Это на 63% больше показателя годом ранее. Рост количества дефектов эксперты связывают, в том числе, с широким использованием ИИ-сгенерированного кода в разработке, который тиражирует ошибки и небезопасные паттерны хранения чувствительных данных.
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