«Выбили под пытками». Адвокат Тесака о деле против его соратников
Адвокат погибшего в СИЗО Максима Марцинкевича рассказал в эфире НСН подробности дела шестерых националистов, задержанных на основании показаний Тесака.
Правоохранители задержали шестерых подозреваемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.
Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик рассказал НСН подробности дела.
«Сегодня в Басманном суде будет рассмотрение. Сегодня все эти шесть человек арестовывают, пока адвокаты ждут. Дежурный судья будет заниматься этим арестом. Петренко еще 17 сентября дала интервью, в котором сказала, что там два дела нулевых годов, что Марцинкевич признавался», - сказал он.
Адвокат отметил, что данные дела проходят без достаточных доказательств на основании показаний, предположительно, выбитых из обвиняемых под пытками.
«Дела с таким сроком давности, которые подкрепляются показаниями зеков, из которых их выбивали, это немного бредовенько. Там предстоит суд присяжных. Объективных доказательств ноль. Ни экспертиз, ни детализаций телефонных переговоров, ни реальных доказательств, например, орудий преступлений. Ничего этого нет. Просто трех зеков, включая Марцинкевича, попытали, они признались в чем угодно, включая убийство Кеннеди, так что такая ситуация», - рассказал он.
В СК РФ заявляют, что собрать доказательства удалось в рамках расследования убийства двух человек, видеозапись которого была распространена в интернете летом 2007 года. По данным ведомства, убийство было совершено в апреле 2007 года возле Королева Московской области группой лиц с целью пропаганды националистической идеологии. В СК полагают, что одним из тех, кто принимал участие в убийстве, был Марцинкевич.
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