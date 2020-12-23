«Выбили под пытками». Адвокат Тесака о деле против его соратников

Правоохранители задержали шестерых подозреваемых в убийствах, о которых следствию рассказал националист Максим Марцинкевич (Тесак), сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Им предъявлены обвинения в совершении организованной группой убийств двух и более лиц по мотивам национальной ненависти и вражды.

Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик рассказал НСН подробности дела.

«Сегодня в Басманном суде будет рассмотрение. Сегодня все эти шесть человек арестовывают, пока адвокаты ждут. Дежурный судья будет заниматься этим арестом. Петренко еще 17 сентября дала интервью, в котором сказала, что там два дела нулевых годов, что Марцинкевич признавался», - сказал он.