Вячеслав Володин заявил, что девочек надо «учить варить борщ»

Перед голосованием по возвращению обязательных уроков труда в школах он отметил, что девочек «надо учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже», а мальчиков - «учить держать молоток».

«Надо думать о нашей второй половине, о жёнах, а какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?» — заявил спикер.

Обязательные уроки труда в российских школах могут ввести с 1 сентября 2024 года. Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что депутаты не думают, чему именно детей будут обучать на уроках труда.

