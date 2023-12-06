Вячеслав Володин заявил, что девочек надо «учить варить борщ»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что детей необходимо готовить к взрослой жизни.
Перед голосованием по возвращению обязательных уроков труда в школах он отметил, что девочек «надо учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже», а мальчиков - «учить держать молоток».
«Надо думать о нашей второй половине, о жёнах, а какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?» — заявил спикер.
Обязательные уроки труда в российских школах могут ввести с 1 сентября 2024 года. Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что депутаты не думают, чему именно детей будут обучать на уроках труда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru