В Мосгордуме просят Путина и Чайку проверить прокурора Москвы

Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить возможную коррупционную составляющую в деятельности прокурора столицы Дениса Попова.

Об этом Шувалова проинформировала общественность в соцсетях. Депутат подчеркнула недопустимость ситуации, когда один из руководителей правоохранительных органов, «строит будущее своей семьи за рубежами нашей страны».

Как сообщает «Свободная пресса», такие же запросы на имя генпрокурора и в администрацию президента РФ направили лидер фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов и депутат Михаил Тимонов от «Справедливой России».