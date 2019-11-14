В Мосгордуме просят Путина и Чайку проверить прокурора Москвы
Депутат Московской городской думы от КПРФ Елена Шувалова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить возможную коррупционную составляющую в деятельности прокурора столицы Дениса Попова.
Об этом Шувалова проинформировала общественность в соцсетях. Депутат подчеркнула недопустимость ситуации, когда один из руководителей правоохранительных органов, «строит будущее своей семьи за рубежами нашей страны».
Как сообщает «Свободная пресса», такие же запросы на имя генпрокурора и в администрацию президента РФ направили лидер фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов и депутат Михаил Тимонов от «Справедливой России».
Ранее Фонд Борьбы с коррупцией опубликовал расследование о том, что у семьи Попова якобы есть гостиница и дома в Черногории, а также квартира в испанской Марбелье, в которой проживает его сын.
Кроме того, в ФБК утверждают, что прокурор Москвы имеет отношение к базе отдыха в Астраханской области. Вся недвижимость оформлена на бывшую супругу Попова, которая официально нигде не работает.
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