Ввести штрафы за выброшенных животных планируют в России

«Единая Россия» предложила ввести штрафы для владельцев животных, выбросивших их на улицу. Проект такого закона в ближайшее время планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщил глава профильного думского комитета, координатор проекта «Единой России» «Чистая страна» Владимир Бурматов.

В Подмосковье стало больше зооволонтёров

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Документ уже согласован с Минюстом РФ и вскоре будет внесен в Госдуму.

Бурматов также предлагает ввести обязательную регистрацию бездомных животных, в том числе в зооприютах. По его мнению, это поможет регулировать численность безнадзорных животных цивилизованным способом.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ обсуждают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, передает Ura.ru.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШтрафБездомные Животные
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