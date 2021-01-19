Ввести штрафы за выброшенных животных планируют в России
«Единая Россия» предложила ввести штрафы для владельцев животных, выбросивших их на улицу. Проект такого закона в ближайшее время планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, сообщил глава профильного думского комитета, координатор проекта «Единой России» «Чистая страна» Владимир Бурматов.
Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Документ уже согласован с Минюстом РФ и вскоре будет внесен в Госдуму.
Бурматов также предлагает ввести обязательную регистрацию бездомных животных, в том числе в зооприютах. По его мнению, это поможет регулировать численность безнадзорных животных цивилизованным способом.
Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ обсуждают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, передает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- Жириновский заявил, что мог бы стать президентом Украины
- Белоруссия получит компенсацию в связи с переносом чемпионата мира по хоккею
- Сериал «Острые козырьки» закроют
- Ввести штрафы за выброшенных животных планируют в России
- Адвокат сообщила об аресте обвиняемого в краже из самолета Ил-80 в Таганроге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru