Ввести штрафы за выброшенных животных планируют в России

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Документ уже согласован с Минюстом РФ и вскоре будет внесен в Госдуму.

Бурматов также предлагает ввести обязательную регистрацию бездомных животных, в том числе в зооприютах. По его мнению, это поможет регулировать численность безнадзорных животных цивилизованным способом.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ обсуждают законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак, передает Ura.ru.



