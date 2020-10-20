В Подмосковье стало больше зооволонтёров

Количество волонтёров, помогающих бездомным животным и зооприютам, выросло в Подмосковье.

Председатель правления Альянса защитников животных региона Юлия Рубцова и директор приюта «Зоозащита-плюс» города Серпухов Елена Дядюк рассказали «Радио 1», что жители Московской области стали ответственней относиться к домашним питомцам, у них растет понимание, что это не игрушка.

При этом волонтеры и неравнодушные люди все чаще приезжают в приюты, оказывая им помощь и забирая животных домой. Однако на всех братьев наших меньших волонтеров не хватает, посетовала Дядюк. Она также призвала решить проблему приютов, у многих из них нет юридического статуса и прав на землю.

