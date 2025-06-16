«Тотальная глупость!»: Учителя и родители об идее школьной формы в цветах флага

Член Совета профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков и председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко заявили НСН, что школьная форма не поможет развитию патриотизма. 

Единая спортивная форма в цветах флага не будет способствовать развитию патриотизма, а создаст поводы для конфликтов в школе, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Депутаты Госдумы Олег Матыцин, Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили ввести в школах единую спортивную форму в цветах российского флага. Депутаты считают, что нововведение будет способствовать развитию патриотизма, дисциплины, созданию чувства принадлежности к школьному сообществу, где все ученики равны. Кроме того, по словам депутатов, реализация данного предложения снизит финансовую нагрузку на родителей. Казаков объяснил, почему это не будет работать.

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«Я в целом не сторонник единой формы. Почему-то есть убеждение, что форма дисциплинирует учеников, я это не особо наблюдал. В частных школах это объяснимо иногда, обычные школы подразумевают, что там учатся разные дети. Единый образец формы зачастую приводит только к конфликтам. Это не связано никак с символикой, это в целом создает напряжение. Учителя начинают это навязывать, а дети и родители начинают сопротивляться. Государственная символика – это очень важная история, спортивная форма зачастую используется очень активно, пачкается и так далее. Это еще дополнительное напряжение и конфликты. Очень сомнительно, что это будет способствовать развитию патриотизма», - отметил он.

Со своей стороны, председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко назвал эту идею тотальной глупостью.

«Это отвратит любого мыслящего человека, ношение флага не имеет никакого отношения к патриотизму. Я не могу себе представить, что этот вопрос может обсуждаться всерьез. Это просто тотальная глупость! Форма должна выбираться под себя, а как играть в футбол разными командами? Идея по всем параметрам странная», - заключил собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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