Вузы заявили о высоком интересе иностранцев к обучению в российских институтах

В основном в российские вузы поступают граждане стран бывшего СССР, отметила в эфире НСН проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финуниверситета Светлана Брюховецкая. 

Иностранцы проявляют большую заинтересованность и желание обучаться в российских вузах, однако не для всех хватает мест в общежитиях, заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН.

«У нас 27 филиалов. Иностранцы к нам поступают по квоте, поступают и как соотечественники на бюджет наряду с россиянами... По закону это граждане, проживающие в странах бывшего Советского Союза. Третье – это платно. В общей массе это будет порядка тысячи человек. Ограничение мест в общежитиях не дает нам набирать желающих. С прошлого года иностранцев стало больше. Такая ситуация наблюдается не только в нашем вузе, но и в других», - сказала Брюховецкая.

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В свою очередь ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН подтвердил слова Брюховецкой и отметил возросшую заинтересованность иностранных студентов к поступлению в вузы РФ.

«Действительно, мы ощущаем рост заинтересованности иностранных студентов к поступлению. В первую очередь, больше обучаются на платной основе, второе – по программе соотечественников. В период начала спецоперации мы бежавших с Украины индийских студентов приняли порядка 200 человек. Диаспора индийских студентов у нас уже почти 800 человек», - указал Глушко.

Ранее сообщалось, что 20 июня российские вузы начали приемную кампанию: абитуриент может подать документы в любое высшее учебное заведение страны. В 2023 году вузы предоставят абитуриентам 626 278 бюджетных мест, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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