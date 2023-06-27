Вузы заявили о высоком интересе иностранцев к обучению в российских институтах

Иностранцы проявляют большую заинтересованность и желание обучаться в российских вузах, однако не для всех хватает мест в общежитиях, заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН.

«У нас 27 филиалов. Иностранцы к нам поступают по квоте, поступают и как соотечественники на бюджет наряду с россиянами... По закону это граждане, проживающие в странах бывшего Советского Союза. Третье – это платно. В общей массе это будет порядка тысячи человек. Ограничение мест в общежитиях не дает нам набирать желающих. С прошлого года иностранцев стало больше. Такая ситуация наблюдается не только в нашем вузе, но и в других», - сказала Брюховецкая.