«Олимпиады и ГТО»: Ректор ГУУ Строев назвал способы увеличить проходные баллы для вуза

«Есть льготы для студентов: аттестаты с отличием, ГТО, олимпиады, соревнования, тут разброс большой. Но все эти достижения не могут дать критической массы баллов, надо это понимать. По большому счету, они не смогут набрать больше 10 дополнительных баллов. Я бы не ориентировался только на них. Но если речь идет о двух-трех-баллах, которых не хватает для поступления на бюджет, это другой вопрос. А если ребенок сдает ЕГЭ не очень хорошо, то всеми этими достижениями ребенок не сможет достигнуть тех баллов, которые заявлены сейчас представителями вузов», - сказал Строев.

Ранее сообщалось, что 20 июня российские вузы начали приемную кампанию: абитуриент может подать документы в любое высшее учебное заведение страны. В 2023 году вузы предоставят абитуриентам 626 278 бюджетных мест, сообщает «Радиоточка НСН».

