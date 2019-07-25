В Госдуме заявили о намерении сделать бесплатными вузы в приграничных районах

Депутат Госдумы, зампред комитета по образованию и науке Борис Чернышов заявил о том, что высшее образование в приграничных районах России должно стать бесплатным, пишут «Известия».

Парламентарий уже направил соответствующее предложение министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову, отмечает RT.

Сам депутат пояснил, что такие меры могут остановить отток молодежи из отдаленных районов страны.

Также Чернышов предложил увеличит квоту и для иностранных студентов, сообщает Ura.ru. Тем самым, уверен депутат, будет поднят престиж России за рубежом.

Ранее белорусский политолог в эфире НСН оценил предложение Путина провести ЕГЭ по российским стандартам в Минске.

