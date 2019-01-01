Белорусский политолог оценил идею Путина провести ЕГЭ в Минске

В 2020 году в Минске пройдет Единый государственный экзамен по российским стандартам. Его будут сдавать абитуриенты, которые планируют поступать в российские вузы. Об этом в ходе своего выступления на Форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что если эксперимент будет признан удачным – ЕГЭ смогут сдавать школьники и в других городах Белоруссии.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью НСН рассказал, что предложение Путина может быть легко реализовано, так как экзаменационные системы двух стран сильно похожи.

«На самом деле те системы экзаменационные, которые существуют в России и Белоруссии, они в принципе похожи, по сути, даже одинаковы, но своими нюансами – в Белоруссии свой курс истории и белорусский язык. В принципе ничего несовместимого нет, поэтому абитуриенты могут при наличии доступных требований и стандартов российского единого госэкзамена готовиться к поступлению в российские вузы», - сказал собеседник НСН.

Дзермант отметил, что Россия лидирует среди зарубежных стран, которые выбирают белорусские студенты для обучения. Белорусскую молодежь, по его словам, привлекает понятная система экзаменов и поступлений, а также отсутствие языкового барьера и фактическое отсутствие границы между странами.

«Я думаю, сама возможность сдавать (ЕГЭ), не выезжая за пределы страны, для многих будет привлекательна. Скорее всего, это будет способствовать тому, что количество белорусских абитуриентов увеличится», - заявил политолог.

Также в ходе своего выступления Путин отметил, что в настоящее время в российских вузах обучаются четыре тысячи белорусских студентов. При этом рассматривается вопрос увеличения количества бюджетных мест для граждан Белоруссии.

