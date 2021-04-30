Вузы смогут проводить вступительные экзамены дистанционно

Вместе с тем вузы смогут также принимать студентов лично, проводить очные вступительные испытания, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, передает RT.

В этом году прием документов на очную форму обучения в вузы начнётся не позднее 20 июня и продлится до 17 августа, сообщает РЕН ТВ.

