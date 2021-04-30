Вузы смогут проводить вступительные экзамены дистанционно
Российские вузы смогут принимать документы, а также проводить вступительные экзамены, рассматривать апелляции дистанционно. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Речь идет об особенностях набора на обучение на 2021/22 учебный год, говорится в приказе Минобрнауки.
Вместе с тем вузы смогут также принимать студентов лично, проводить очные вступительные испытания, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, передает RT.
В этом году прием документов на очную форму обучения в вузы начнётся не позднее 20 июня и продлится до 17 августа, сообщает РЕН ТВ.
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