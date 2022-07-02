Вузы Следственного комитета прекратят прием студентов в магистратуру

Вузы Следственного комитета РФ в Москве и Санкт-Петербурге прекратят прием студентов по магистерской программе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СКР.

Минобрнауки: Все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса

Отмечается, что председатель СК Александр Бастрыкин «в целях дальнейшего укрепления качества образования, а также обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства» поручил прекратить прием в вузы СК РФ по направлению подготовки «Юриспруденция» на очную и заочную формы магистратуры. С нового учебного года будущие следователи и криминалисты будут проходить обучение «исключительно в рамках программы специалитета».

Ранее стало известно, что Россия откажется от Болонской системы образования и будет разрабатывать свою схему высшего образования. Бастрыкин заявлял, что СК поддерживает выход из Болонского процесса, приоритетом для России должна стать подготовка специалистов с учетом интересов страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Высшее ОбразованиевузыСледственный КомитетАлександр Бастрыкин
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