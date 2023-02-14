Вузы России и Таиланда возобновили обсуждения сотрудничества и двойных дипломов
Россия и Таиланд возобновили межвузовские контакты, университеты двух стран обсуждают сотрудничество в сфере образования и науки и двойные дипломы. Об этом заявил посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
Дипломат отметил, что контакты между учебными заведениями активизировались после пандемии коронавируса, на это также повлияло восстановление прямого авиасообщения между двумя странами.
«Буквально недавно в Бангкоке была делегация Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) во главе с ректором. Российский университет и... бангкокский университет Касетсат, всего за полгода подготовили и подписали документ, предусматривающий практическое сотрудничество двух вузов», — рассказал Томихин в интервью РИА Новости.
Соглашение касается обмена студентами и педагогами, обучающих программ, в перспективе – выдачи двойных дипломов. Также университеты работают над совместным проектом создания научного центра по наблюдению за поверхностью Земли.
Кроме того, в феврале в Таиланд прибудет делегация Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), а в марте Бангкок посетят представители Высшей школы экономики (ВШЭ). Вузы будут обсуждать вопросы взаимодействия и обменов между учебными заведениями.
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