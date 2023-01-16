В Таиланде заявили о планах принимать 80 млн туристов в год

«До наступления 2027 года мы должны подготовить наш персонал и ресурсы, чтобы принять как можно больше иностранных гостей», — подчеркнул Ратчакитпракан.

Как отметил министр, для увеличения численности и квалификации сотрудников, занятых в туристической сфере, работу будут координировать с министерством труда.

В текущем году Таиланд ожидает не менее 25 млн иностранных туристов. Это должно помочь туристическому сектору королевства восстановиться после пандемии коронавируса. Nation Thailand подчеркивает, что в 2022 году страну посетили 11,81 млн иностранцев, большинство из них прибыли из Малайзии (1,95 млн), Индии (965 994) и Лаоса (844 959).

Ранее стало известно, что власти Таиланда начнут взимать сбор в 300 бат (около $9) с въезжающих в страну иностранных туристов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Меры вступят в силу уже в июне.

