В Таиланде заявили о планах принимать 80 млн туристов в год
Таиланд к 2027 году планирует принимать до 80 млн зарубежных туристов в год. Об этом заявил министр туризма и спорта страны Пипат Ратчакитпракан, сообщает газета Nation Thailand.
«До наступления 2027 года мы должны подготовить наш персонал и ресурсы, чтобы принять как можно больше иностранных гостей», — подчеркнул Ратчакитпракан.
Как отметил министр, для увеличения численности и квалификации сотрудников, занятых в туристической сфере, работу будут координировать с министерством труда.
В текущем году Таиланд ожидает не менее 25 млн иностранных туристов. Это должно помочь туристическому сектору королевства восстановиться после пандемии коронавируса. Nation Thailand подчеркивает, что в 2022 году страну посетили 11,81 млн иностранцев, большинство из них прибыли из Малайзии (1,95 млн), Индии (965 994) и Лаоса (844 959).
Ранее стало известно, что власти Таиланда начнут взимать сбор в 300 бат (около $9) с въезжающих в страну иностранных туристов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Меры вступят в силу уже в июне.
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