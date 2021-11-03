Вузы Москвы и области согласовали эксперимент по введению QR-кодов

Совет ректоров высших учебных заведений российской столицы и Московской области согласовал эксперимент по применению QR-кодов для посещения университетов. Об этом сообщил ТАСС его председатель, президент Московского физико-технического института Николай Кудрявцев.

По его словам, пока это можно назвать «тренировкой». По словам Кудрявцева, министерство просвещения правильно сделало, что предоставило вузам высокую степень полномочий и автономии при принятии решений в этом плане.

Как уточнил председатель Совета ректоров, достигнута договорённость избегать введения каких-то жестких мер, а поступать в зависимости от текущей ситуации, тем самым увеличивать процент привитых от коронавируса студентов. В тое ж время, если разрядить те аудитории, где есть непривитые учащиеся, будет снижена вероятность заболевания, отметил Кудрявцев.

Ранее руководство Московского городского педагогического университета объявило, что будет с 15 ноября допускать студентов на очные занятия только при наличии QR-кодов. Для студентов с медотводом и младше 18 лет будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Остальные будут заниматься дистанционно.

Специальный QR-код для студентов и сотрудников собирается с 8 ноября ввести МГТУ имени Н. Э. Баумана, однако исключительно для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза.

