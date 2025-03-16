Вучич призвал проверить данные об использовании «звуковой пушки» против граждан
Президент Сербии Александр Вучич поручил министру юстиции страны Майе Попович выяснить, кто распространяет обвинения в применении властями «звуковой пушки» против протестовавших 15 марта в Белграде. Об этом сообщают РИА Новости.
Вучич потребовал, чтобы минюст и прокуратура отреагировали и привели к ответственности тех, кто «выступил публично с такой откровенной ложью»
«Кто-то должен понести правовую и уголовную ответственность за распространение такой грубой дезинформации», - сказал Вучич.
Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее заявил в социальных сетях, что вечером 15 марта, во время 15 минут молчания в память о 15 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, полиция якобы использовала звуковую установку. Однако МВД Сербии и министерство обороны официально и категорически опровергли эти обвинения.
Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протестной акции студентов и сторонников оппозиции, прошедшей 15 марта в Белграде, приняли участие 107 тысяч человек. Значительных инцидентов зафиксировано не было.
В Сербии уже четыре месяца продолжаются массовые протесты студентов и представителей оппозиции после трагедии 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman
- Российский ВУЗ подтвердил, что Эйдельштейн имеет право на отсрочку от армии
- МО РФ: 29 украинских БПЛА сбили над Курской и Орловской областями
- Вучич призвал проверить данные об использовании «звуковой пушки» против граждан
- Уиткофф заявил, что видит конструктивную позицию РФ по украинскому урегулированию
- МЧС: Из Суджанского района Курской области вывезены 395 человек
- Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
- Пандам из Московского зоопарка подарили игрушки в честь Дня панд
- Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий
- Замминистра МЧС РФ Роман Курынин попал в ДТП в Тульской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru