Вучич призвал проверить данные об использовании «звуковой пушки» против граждан

Вучич потребовал, чтобы минюст и прокуратура отреагировали и привели к ответственности тех, кто «выступил публично с такой откровенной ложью»

«Кто-то должен понести правовую и уголовную ответственность за распространение такой грубой дезинформации», - сказал Вучич.

Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее заявил в социальных сетях, что вечером 15 марта, во время 15 минут молчания в память о 15 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, полиция якобы использовала звуковую установку. Однако МВД Сербии и министерство обороны официально и категорически опровергли эти обвинения.

Ранее пресс-служба МВД Сербии сообщила, что в протестной акции студентов и сторонников оппозиции, прошедшей 15 марта в Белграде, приняли участие 107 тысяч человек. Значительных инцидентов зафиксировано не было.

В Сербии уже четыре месяца продолжаются массовые протесты студентов и представителей оппозиции после трагедии 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

