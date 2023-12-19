ВЦИОМ: россияне потратят на празднование Нового года более 50 тысяч рублей

За год средний показатель трат на новогодние праздники вырос на 16 399 рублей. Самая большая статья расходов – подарки. В среднем россияне планируют потратить на них 21,8 тысячи рублей, на 6,6 тысячи рублей больше относительно 2022 года. На новогодний досуг придется 20,4 тысячи рублей от общего бюджета, что на 6 тысяч рублей больше, чем в прошлом году.

Еще 11,7 тысячи рублей будет потрачено на праздничный стол. Эта статья расходов второй год подряд остается менее затратной, однако также выросла на 3,6 тысячи рублей относительно показателей 2022 года.

Ранее исследование сервиса Tutu.ru показало, что 39% россиян хотят видеть на новогоднем столе оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой, холодец, сообщает «Радиоточка НСН».

