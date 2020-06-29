ВЦИОМ заявил о 76% поддержавших поправки в Конституцию
По данным экзитполла, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за первые четыре дня голосования по изменению Конституции РФ (25-28 июня), большинство респондентов поддержали предложенные поправки.
Из 163 тысяч опрошенных анонимный опрос согласились пройти 70,6% голосовавших, из них 76% высказались в поддержку поправок в Основной закон, 23,6% голосовали против.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится до 1 июля включительно. Опция электронного дистанционного голосования доступна для жителей Москвы и Нижегородской области до 20 часов вечера 30 июня. К утру 29 июня явка на онлайн-голосование составила 80%, передаёт RT.
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