ВЦИОМ: за Путина готовы проголосовать 75% граждан

По словам социологов, уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%: 81% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения, остальные смогли назвать только год.

62% участников исследования ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, 14% – что скорее примут.

Если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, 75% из тех, кто планирует участвовать в выборах, проголосовали бы за Путина. Кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова поддерживают 5% участников опроса, Николая Харитонова (КПРФ) и Леонида Слуцкого – по 4% россиян.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Сергею Малинковичу отказала в регистрации кандидатами в президенты России из-за брака в подписях избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

