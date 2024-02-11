ВЦИОМ: за Путина готовы проголосовать 75% граждан
75% граждан России, которые собираются участвовать в выборах президента, проголосовали бы за Владимира Путина, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По словам социологов, уровень информированности россиян о предстоящих выборах составляет 85%: 81% верно назвали месяц и год/время года и год их проведения, остальные смогли назвать только год.
62% участников исследования ответили, что точно примут участие в выборах главы государства, 14% – что скорее примут.
Если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье, 75% из тех, кто планирует участвовать в выборах, проголосовали бы за Путина. Кандидата от партии «Новые люди» Владислава Даванкова поддерживают 5% участников опроса, Николая Харитонова (КПРФ) и Леонида Слуцкого – по 4% россиян.
Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Сергею Малинковичу отказала в регистрации кандидатами в президенты России из-за брака в подписях избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru