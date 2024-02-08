Памфилова: В бюллетенях на выборах президента РФ будет четыре кандидата
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата, сообщает РИА Новости.
Ранее ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Это лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.
Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, а также основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов сняли свои кандидатуры.
Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских в регистрации кандидатом в президенты РФ ЦИК отказал после проверки собранных за их выдвижение подписей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru