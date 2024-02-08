Памфилова: В бюллетенях на выборах президента РФ будет четыре кандидата

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что в бюллетенях на выборах президента России будет четыре кандидата, сообщает РИА Новости.

«Правила для всех»: Песков об отказе ЦИК регистрировать Надеждина кандидатом

Ранее ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в президенты. Это лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин и член партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, а также основатель «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов сняли свои кандидатуры.

Борису Надеждину, Анатолию Баташеву, Сергею Малинковичу и Раде Русских в регистрации кандидатом в президенты РФ ЦИК отказал после проверки собранных за их выдвижение подписей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииПрезидентские ВыборыЦИКЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры